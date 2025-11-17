スキンケアブランドYunthは、冬の名物「MIDTOWN ICE RINK」とコラボし、2025年11月21日（金）から2026年2月23日（月）までの期間限定で「Yunth MIDTOWN ICE RINK」をオープンします。本物の氷で楽しむスケートのほか、新アンバサダーに就任したBTS・Vによる新ビジュアルが屋外広告として登場。さらに来場者には、お試しセットが無料配布される特別企画です。 Yunthが彩る冬限定のアイスリンク体験 「Yunth