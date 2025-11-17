富山市の小学校で「かけっこ教室」が開かれ、児童が陸上選手から速く走る方法を教わりました。この教室は、富山銀行が毎年小学生を対象に行っている作文コンクール「夢作文」で、学校賞を受賞した富山市楡原の神通碧小学校で開かれました。富山銀行所属で、100メートル走などの県記録を持つ福島聖選手が講師となり、全校児童およそ40人に対して、ヒザを前に出すなどの速く走るコツを指導しました。児童「一歩一歩がめ