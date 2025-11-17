中国の商用車メーカー、北京汽車集団（北汽、BAIC）の子会社で同集団の国際業務を担当する北京汽車国際発展（北汽国際）は17日、南アフリカのヨハネスブルグで新モデルB30を発表しました。このモデルは北汽南アフリカ工場でCKD（完全組立部品による現地組立生産）方式を採用し、正式にラインオフしたとのことです。北汽国際のスタッフによると、南アフリカは北汽の海外展開における重要な市場であり、企業の国際化戦略の重要な一環