コロナ禍に行われた県の旅行支援制度を巡り、詐欺の罪に問われている鹿角市の女の裁判で、女は約46万円分のクーポン券を横領したなどとして追起訴された内容を認めました。検察は、余罪もあるとして4回目の起訴をする方針です。起訴状などによりますと、当時鹿角市八幡平の東日本観光の社長だった藤原サダ子被告78歳は、コロナ禍に行われた県の旅行支援制度を巡り、詐欺の罪で起訴されています。その後、本来客に配布する約4