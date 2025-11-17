サンリオキャラクターズの新作カプセルトイ「おねむ！マスコットライトPart．3」が、11月中旬から、全国のカプセルトイ自販機コーナーで順次発売される。【写真】眠り姿のポムポムプリンやマイメロディも！ラインナップ一覧■ふんわり光る癒し系デザイン今回登場する「サンリオキャラクターズおねむ！マスコットライトPart．3」は、サンリオのキャラクターたちが、夢見心地なマスコットライトになったカプセルトイ全6種。