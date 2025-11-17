北海道内は強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に雨が雪へと変わる見通しです。風も強まり、１１月１８日にかけて荒れた天気に注意・警戒が必要です。（北本アナウンサー）「強い風が吹き続けている午後４時の石狩市です。つい先ほどまで強い雪も降っていたので、道路標識もべったりと雪がつき、見えなくなっています」石狩市には黒い雲が立ち込め、交通安全の旗も風にあおられています。１７日の道内は強い寒気が流れ込み、