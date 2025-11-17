今年の全国高校サッカー選手権宮城県大会で準優勝した聖和学園高校男子サッカー部で、複数の部員が飲酒や喫煙により退部などの処分を受けていたことがわかりました。聖和学園高校によりますと、今年8月から9月ごろにかけて、男子サッカー部に所属する複数の部員が飲酒や喫煙をしているのを確認したということです。このため、学校側は該当する部員に対し退部や休部・転学の措置を取り、10月から始まった全国高校サッカー選手権宮城