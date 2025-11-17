日本代表は１７日、年内最終戦となる国際親善試合ボリビア戦（１８日・国立）に向け、会場の国立競技場で最終調整を行った。＊＊＊ボリビアを率いるオスカル・ビジェガス監督は、国立競技場で行われた前日会見で「日本と対戦できることは光栄だ。大陸間プレーオフを戦う上で、非常に役立つ試合になるだろう」と日本戦を展望した。日本については「５大リーグやオランダでプレーしているプレーヤーが多く、素晴らしい