大井川鉄道は１７日、２０２６年の干支「馬」をモチーフにした賀正ヘッドマークと、日章旗を装着した蒸気機関車（ＳＬ）の運行日程を発表した。２０２５年１１月２８〜３０日と、２０２６年１月１〜３日の計６日間、金谷駅〜川根温泉笹間渡駅間で運行予定。新年のお祝いムードを盛り上げる。