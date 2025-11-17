第48回「ベンチャーマーケット」プレゼン発表会の様子／提供：岡山県 資金調達を希望するベンチャー企業などと投資先を探す投資家などをマッチングさせるため、岡山県は「ベンチャーマーケット岡山」を2026年2月18日に開催します。 岡山県は、マーケットで事業プランを発表する企業を募集しています。発表を希望する場合、ホームページからダウンロードした申込書、