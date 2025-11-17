紫外線を浴びるとやけどのような症状が出る難病を患っている5歳の男の子が浜松市にいます。息子の病気を知ってもらおうと「絵本」の制作を始めた母親その思いとは？ほほえむ太陽と青い被り物を身に着けた男の子。この絵では、泣いている男の子を見た太陽が驚いた顔をしています。これは難病と闘う男の子を題材にした絵本の1シーンです。（誕生日の様子）「ハッピーバースデー、ディア海陽、ハッピー