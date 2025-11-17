福岡県は、11日に保護した野鳥から高病原性鳥インフルエンザのウイルスが検出されたと発表しました。養鶏場などに注意を呼びかけています。福岡県によりますと、北九州市内で11日、鳥インフルエンザに感染した疑いがある衰弱した野鳥を保護しました。国立環境研究所で、この野鳥の遺伝子検査を行ったところ、致死率の高い高病原性鳥インフルエンザのウイルスが検出されました。福岡県内で鳥インフルエンザウイルスが確認されたのは