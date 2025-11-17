12月に開幕する「全国高校サッカー選手権大会」の組み合わせ抽選会が17日、東京で開かれ、山形県代表の山形明正の相手は大分県代表の大分鶴崎に決まりました。東京の日本テレビで開かれた組み合わせ抽選会には、出場校の監督とキャプテンらが参加しました。抽選の結果、県代表・山形明正の初戦は、大分県代表の大分鶴崎と対戦することが決まりました。大分鶴崎は、2年連続8回目の出場で、試合は12月29日に行われます。山形明