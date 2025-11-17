11月5日、中国発のファストファッションブランド「SHEIN（シーイン）」がパリの老舗百貨店「BHV（ベー・アッシュ・ヴェー）」に出店した。世界中のZ世代に人気のネット通販ブランドが、ファッションの中心地で初めて実店舗を構えた。ところが、オープンしたこの日、それに抗議する人々がデパートの周りを取り囲んだ。パリ在住のジャーナリスト・広岡裕児氏がBHVの社長に出店に至る経緯を聞いた。＊＊＊【実際の写真】「ラブド