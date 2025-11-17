韓国の原潜計画が宙に浮いた。李在明（イ・ジェミョン）大統領が熱望していた原子力潜水艦の自国建造も、ウラン濃縮の権限もD・トランプ（Donald Trump）大統領から「お預け」を食ったのだ。韓国観察者の鈴置高史氏に背景と展望を聞いた。歯がみはするけれど――「タカイチ」に李在明がケンカを売れない3つの理由韓国建造は「NO」鈴置：ホワイトハウスは11月13 日（米国東部時間）、「Joint Fact Sheet on President J. Donald T