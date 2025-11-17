台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に中国側が反発を強める中、日本側の立場を説明するため、外務省の担当局長が中国に到着しました。北京支局の柳沢高志支局長が解説します。――17日、外務省の金井アジア大洋州局長が中国に入り、中国外務省の局長と会談する見通しですが、中国側はどのように対応するのでしょうか？ある中国政府の関係者は「あくまで高市氏が台湾有事をめぐる発言を撤回しなければ、中国側の姿勢は変わらない」