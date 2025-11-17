北インドの打楽器・タブラの日本の第一人者として知られるユザーン氏（48）が17日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。母親からの電話内容が反響を呼んでいる。ユザーン氏は、自身の母親から電話があったことを報告。「お布団干したらなんかすごくフカフカになって、このまま押し入れにしまっちゃうのもったいないから泊まりに来る？」と言われたことを明かした。この投稿にフォロワーからは「ステキかわいいお母さま