上尾シティハーフマラソン大会が16日、埼玉県上尾市で行われました。例年好記録が続出する高速レースとしても知られ、今年も箱根駅伝を目指す多くの大学生ランナーが出場しました。レースは、駒澤大学の桑田駿介選手(2年)が序盤から積極的に進めました。「(チームメイトの)谷中(晴)が丸亀ハーフで60分台を出しているので、同学年として自分も負けていられないし、負けたくないって気持ちがあったので60分台を目安に(タイムを)設定