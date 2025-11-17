ボリビア戦に向け、最終調整する久保＝国立競技場サッカー日本代表は18日午後7時15分から東京・国立競技場でボリビア代表との国際親善試合に臨む。17日は試合会場で最終調整し、公開された冒頭では遠藤や鎌田が球回しなどで体を動かした。北野は体調不良のため宿舎で療養した。2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に向けた年内最後の強化試合となる。記者会見した森保監督は「ベストを尽くし、チームの積み上げとなる