東京・町田市の路上で女性にわいせつな行為をしケガをさせたとして逮捕された28歳の男性について、東京地検立川支部は不起訴処分としました。ことし9月、町田市の路上で20代の女性に抱きつくなどのわいせつな行為をしたうえ、全治2週間のケガをさせたとして逮捕された28歳の男性について、東京地検立川支部は17日までに不起訴処分としました。東京地検立川支部は、不起訴の理由を明らかにしていません。