©M-1グランプリ事務局 12月21日(日)放送「M-1グランプリ2025」の敗者復活戦と決勝戦の放送時間が決定！今年も約7時間ぶっ通しの生放送！ 昨年に引き続き、午後3時からは「敗者復活戦」、よる6時30分から10時10分まで「決勝戦」を放送する。人生をかけて、4分間に全力を注ぐ全国の漫才師たちの長きに渡る戦いもあと1ヵ月…過去最多を更新した今大会の出場組11521組から、“日本一”の称号と賞金1000万円を手にするのはいった