日産自動車の経営再建のさなか、当初は“半額以下”の提示もあった日産スタジアムの命名権。横浜市は「5年で6億5000万円」で合意したと発表しました。横浜F・マリノスの本拠地として実に20年もの間、市民に親しまれてきた日産スタジアム。その命名権をめぐって、日産と横浜市がきょう合意に至りました。横浜市山中竹春 市長「新たな契約は5年総額6.5億円。他のJリーグのスタジアムと比べても年額1.3億円は遜色のない金額だ