【週刊プレイボーイ48＆49号】 11月17日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 「週刊プレイボーイ48＆49号」書影(C)高橋慶佑／集英社 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ48＆49号」を11月17日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 表紙と巻頭グラビア#2i2の天羽希純さん。さらに紙版に付属するDVDには48分の映像が収録されて