絶対コイツと二人の表紙なんてやりませんからね！！目的は幼い娘!?公園で遊んでいたら、背後から怪しい二人組が参加してきて／見るからに怪しい二人 3（1）いつも公園に現れる、派手なルックスの長髪と短髪の二人組。一見すると近寄りがたく、極悪人のように見えるその風貌。しかし、よく観察してみると…。万引きを未然に防いだり、ポイ捨てをしないどころか落ちているゴミを拾い集めたりと、実はとってもいい人！長髪の弟のミ