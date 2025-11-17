日本代表の森保一監督が17日、キリンチャレンジカップ・ボリビア戦(18日・国立)の前日記者会見に出席し、今回の活動中に長崎日大高サッカー部時代の恩師・下田規貴監督(当時)と自身の同級生が亡くなっていたことを涙ながらに明かした。森保監督はボリビア戦でA代表の指揮100試合目を迎える。節目の一戦にも「私自身は数字にこだわってこの役割、ポストにつかせていただいているかというとそうでもない。100試合ということは日