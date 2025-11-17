11月15日、U18日清食品トップリーグ2025の女子最終日、岐阜女子高校対日本航空北海道の一戦で笛を吹いたのは、実践学園高校3年の三海世奈だ。同大会で女子高校生がレフェリーを務めるのは今回が初の起用であり、高校在学中のレフェリーが高校の全国トップクラスの試合を担当する貴重な機会となった。 現在3年生の三海は東京の実践学園高校に在籍し、東京都女子高体連に所属する高校生レフェリーだ