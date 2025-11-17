神はサイコロを振らないが、自身初となるカバーライブ『COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”』を2026年3月に東名阪のCLUB QUATTROにて開催する。 （関連：神はサイコロを振らない、大衆性と芸術性の融合“ショー”として魅せるライブ――『Lovey Dovey City』） 神はサイコロを振らないは、Wアニバーサリーに際してバンドとして挑戦したい目標を“10の叶えたいこと”と称し、これまでに6つ