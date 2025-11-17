今年も堂々開幕された「改造エフェクターコンテスト」はTC楽器が主催している隔年名物イベントだが、回を重ねるたびにその奇天烈さは増す一方であり、全国から楽器大好き変態様を一堂にかき集める珍祭りとして、圧倒的な異彩を放つ奇祭に成長を遂げている。ギターやベースのサウンドをカスタマイズするために生を受けたエフェクターという楽器は、そのほとんどが電気回路で設計されているため、知識とアイディアによっていろんなカ