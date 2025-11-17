11月15日、元「BE:FIRST」の「RYOKI」こと三山凌輝が、Instagramのライブ配信を実施した。グループ脱退後、初めてファンに姿を見せたが、ビジュアルの変化が注目されているようだ。三山は7月からBE:FIRSTとしての活動を休止していたが、11月8日にグループからの脱退を発表。配信冒頭、三山は「みなさんと話したかったんですけど、もろもろ整理がつくまで一人の行動だけではできなかったんで」と前置きしつつ、「こういう形でお