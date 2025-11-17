蒔田彩珠が主演する映画『消滅世界』より、雨音（蒔田）と彼女の夫・朔（柳俊太郎）が、白一色に包まれた“性愛のない”実験都市・エデンを初めて訪れるシーンを納めた本編＆メイキング映像、新場面写真3点が解禁された。【動画】実験都市・エデンの撮影風景を捉えた本編映像＆眞島秀和も登場するメイキング映像本作は、芥川賞作家・村田沙耶香の同名小説を、映像ディレクター・川村誠の初監督・初脚本で実写映画化。舞台は