ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『マダム・ウェブ』に出演する人気俳優のシドニー・スウィーニー。このところ話題に事欠かない彼女が、ジャスティン・ビーバーを見出したことで知られる年上の恋人スクーター・ブラウンとサイクリングデートをキャッチされた。【写真】楽しそうな笑顔を見せるシドニー・スウィーニー、スクーター・ブラウンとのデートをキャッチPageSixによると、現地時間11月11日、セレブが多く暮らす