『RRR』のS.S.ラージャマウリ監督の最新作『VARANASI（原題）』が、2027年に日本公開されることが決定。ファーストルック、プロモーションムービーが解禁された。【動画】紀元前から言い伝えられているインドの神々が描かれる壮大なプロモーションムービー11月15日にインドのハイデラバードにある世界最大の映画スタジオ、ラモジ・フィルム・シティにて、本作の製作発表イベントが行われ、『GLOBETROTTER』の名でプロモーショ