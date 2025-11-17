JR尾張一宮駅に設置された「ShareBuggy」のロッカー＝17日午前、愛知県一宮市JR東海と名古屋鉄道などは17日、駅でベビーカーを借りられるシェアリングサービス「ShareBuggy（シェアバギー）」の実演を報道公開した。愛知、岐阜両県にあるJR東海と名鉄の計4駅で20日から実際にサービスを始める。子育て世帯が鉄道で外出しやすくする狙いがある。岐阜、愛知、三重の東海3県での導入は初という。1時間220円から。この日はJR東海の