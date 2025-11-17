木村拓哉が出演する特別番組『ウルトラタクシー』（TBS系）が、11月24日21時より放送されることが決定した。ゲストには蒼井優、上戸彩、目黒蓮（Snow Man）が登場する。【写真】目黒蓮、先輩・木村拓哉と緊張の2人旅!?本番組では、映画でタクシー運転手役を演じた木村拓哉が、“世界に1台だけのタクシー”の運転手に扮し、次々に乗車する超豪華ゲストたちを目的地まで送り届ける。さらに、乗車した芸能人が「やりたいこと」を