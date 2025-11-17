アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』が、2026年4月に放送開始となることが、11月16日放送のMF文庫J『秋の学園祭2025』特番にて発表。併せて、キービジュアル＆PV第1弾、4期から登場となる“新1年生”のキャストが解禁された。【動画】綾小路を中心に、新1年生が登場するアニメ映像がキャラクターボイスと共に楽しめるPV第1弾本作は、原作は電子書籍を含むシリーズ累計1080万部を突破する小説『よ