2025年度のクマの被害が過去最多です。環境省は、10月のクマによるけが人を含む人への被害の数が全国で88人だったと発表しました。10月のクマの人への被害は前の年の同じ月が8人だったことから、10倍を超えていることになります。この88人を加えると、2025年度10月までの人への被害は全国で196人となりました。同じ10月まででクマの人への被害がこれまで最も多かったのは2023年度の182人で、それを大きく上回り過去最多です。また