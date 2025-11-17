日本代表の森保一監督は１７日、ボリビア戦（１８日・国立）に向けた前日会見に出席し、勝利した１４日のガーナ戦（２〇０）から「いくつかのポジションで（選手を）変更したい。Ｗ杯に向け、よりチームの底上げをしていけるように、戦術的な部分、そしてグループの関わり方を含め、チーム力を上げていけるようにしたい」と話した。注目のひとつが、３バックの人選だ。森保監督は勝利した１０月のブラジル戦、そしてガーナ戦は