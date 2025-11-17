現代グロービスが韓国型戦車と自走砲の欧州向け輸送を成功裏に終えた。現代グロービスは17日、自社の自動車運搬船を使いK2戦車20台とK9自走砲21門をポーランドのグダンスク港で安全に引き渡したと明らかにした。これら装備は現代ロテムとハンファエアロスペースが生産したもので、13日に船積みを完了した。現代グロービスはエストニア向けK9自走砲6門の輸送も成功的に遂行している。韓国の防衛産業輸出が拡大する中で、防衛産業の