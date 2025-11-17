【新華社ブエノスアイレス11月17日】日本の高市早苗首相による台湾関連の発言について、アルゼンチン地政学研究所のルベン・グゼッティ氏は15日、新華社のインタビューに応じ、日本の指導者は理性的に振る舞うべきで、中国政府が断固たる対応を取ったのは完全に正当だと述べた。グゼッティ氏は、国連総会第2758号決議が世界に中国は一つしかなく、台湾は中国の一部であると明確にしており、国際関係の基本原則の一つになってい