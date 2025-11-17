香川ファイブアローズ バスケットボールB3ファイブアローズがアースフレンズ東京Zと対戦しました。 15日に逆転負けを喫し、迎えた16日の試合。ジェイコブが第1クオーターにスリーポイントシュートを2本決める活躍をみせます。 その後も順調に得点を重ね、東京Zを寄せ付けなかったファイブアローズ。78対52で勝利しました！ 順位は3位をキープしています