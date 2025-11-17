ABCテレビの岩本計介アナウンサー（49）が16日、メインMCを務める朝の情報番組「おはよう朝日です」（月～金曜、前5・00、関西ローカル）を2026年3月27日を最後に卒業すると発表した。同日、大阪・万博記念公園で開催された番組イベント「おは朝パーク2025～あしたも元気でいってらっしゃい～」のステージ上で明かした。岩本アナは2015年3月30日から11年間にわたって“朝の顔”として