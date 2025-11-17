今、話題沸騰中の恋愛漫画『幸せになりたいマサムネ君』。何が読者の心をつかむのか、作家・鈴木涼美さんがその魅力を紐解く。（前後編の前編／後編を読む）【マンガ】『幸せになりたいマサムネ君』第1話を読む全セフレが泣いた全セフレが泣いた。やがて全彼女が泣いて、全元彼女が泣いて、全女友達も泣いた。そして再びやっぱり全セフレが泣いた。本作『幸せになりたいマサムネ君』の魅力の半分は彼女たちの涙が物語るのだけ