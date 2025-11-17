「SoftBank ウインターカップ2025」組み合わせ 2025年12月に開催、高校バスケ日本一を決める「SoftBank ウインターカップ2025」の組み合わせが決まりました。 香川県の男子は、8年連続出場の尽誠学園が初戦で青森の八戸学院光星と対戦します。高松商業は大阪の箕面学園と対戦します。 女子は3年連続の出場の英明が東京の八雲学園との初戦に臨みます。 岡山県の男子は、県予選準決勝で試合残り0.