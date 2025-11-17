高市首相（自民党総裁）は１７日、日本維新の会の藤田文武共同代表と、首相官邸で昼食をとりながら約５０分間会談した。自民、維新の連立政権発足後、両氏が昼食を共にするのは初めて。連立政権合意書に明記した議員定数削減や、政府が策定中の総合経済対策を巡って意見交換した。藤田氏は会談後、記者団に対し、両党間で温度差が指摘される議員定数削減を巡り、首相から「約束を果たし、実効性あるものにしていこう」と伝えら