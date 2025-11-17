高市政権の経済対策による財政悪化への懸念から、長期金利の指標となる10年物国債の利回りが17年ぶりに一時1.73％まで上昇しました。【映像】長期金利 一時 1.73％まで上昇週明けの国内債券市場では、長期金利の指標となる新規発行の10年物国債の利回りが一時1.73％となりました。2008年の6月以来、約17年半ぶりの水準です。政府は近く策定する経済対策の規模について、去年を大幅に上回る方向で議論しています。専門家から