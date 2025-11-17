宮城県の高校サッカー強豪校の部員が、飲酒や喫煙で退部や休部をしていたことが分かりました。宮城県の聖和学園高校によりますと、夏休み期間中の2025年7月から8月にかけて、複数の男子サッカー部員が飲酒や喫煙をしていたということです。夏休み明けに事案を把握した学校側は個別で指導を行い、関わった一部の部員は退部や休部、転校したということです。聖和学園は、11月2日に行われた全国高校サッカー選手権の県大会決勝で仙台