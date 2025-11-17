ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥの川村壱馬が精神面の不調を理由に活動を休止することが１７日、所属事務所から発表された。医師の診察の結果、治療と療養の必要があると診断されたという。公式サイトで「先週、ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥメンバーの川村壱馬に精神面の不調が確認され、医師の診察を受けました。その結果、心身の回復を最優先し、治療と療養に専念する必要があると診断されました。これを受け、当面の間活動を休止すること