元お笑いコンビ・ブリリアンで、かつてのトリオ「ブルゾンちえみ with B」として活動、アメリカンフットボール選手としても活躍したコージ（37）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。秋鮭を使った土鍋料理を紹介した。【動画】「明日の夕飯 決定」元“with B”コージが作る、秋鮭使った土鍋料理コージは「寒くなってきたので土鍋を出しました」と書き出し、「秋鮭とイクラと大葉の土鍋ご飯」の料理動画をアップ。作り