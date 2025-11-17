日本代表は17日、18日に迫ったキリンチャレンジカップ2025 ボリビア代表戦に向け、会場の国立競技場で公式練習を行った。冒頭15分のみの公開パートでは、ランニングやストレッチ、ボール回しで調整した。北野颯太は体調不良のため、大事を取ってホテル療養となった。招集メンバー25名で全体練習を実施している。ボリビアとの一戦は、国立競技場にて11月18日（火）19時30分キックオフ。試合の模様はTBS系列で全国生中継、TVer