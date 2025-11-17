ボートレース戸田のG1「戸田プリムローズ開設69周年記念」は17日、最終日の12Rで優勝戦が行われた。1号艇の桐生順平（39＝埼玉）がインから一気に逃げ切って、圧倒的な1番人気に応えた。節間6日間の総売り上げは70億5204万9300円。目標額の70億円を上回った。